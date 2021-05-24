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Dünya Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor
Dünya

Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor

​​​​​​​İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı. Kampanyaya toplumun her kesiminden yaklaşık bin kişi katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:52:00 -
Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor

Günlerce İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, bombardımanlardan geriye dev moloz yığınları kaldı.

Yıkım alanlarının yeniden imarı için enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

Gazze Belediyesinin "İmar Edeceğiz" sloganıyla başlattığı kampanyaya yaklaşık bin kişi katıldı.

Kadın, çocuk, genç, toplumun her kesiminden gönüllüler, İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağıldı.

Ellerinde süpürge ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizledi. Filistinli çocuklar da temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gazze Belediye Başkanı, bölgenin yeniden imarını amaçlayan kampanyanın iki hafta süreceğini açıkladı.

 

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