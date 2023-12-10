  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Samsung, düşman patlatacak: One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var

Hükümet onayladı, bir ilçeyi heyecan sardı! Tarla arazisinde tonlarca altın olduğu düşünülüyor

ABD'den Türkiye ve NATO açıklaması

Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir

Böyle patron görülmedi! Yatırımcıya 'Bizim hisseleri satmayın' dedi, kendi bir anda satma kararı aldı

Galatasaray'ın Müslüman yıldızları hakkında bilinmeyenler! Başörtülü annesiyle törene katıldığı için tehdit edildi

Hakan Han Özcan Yavaş'ın maskesini düşürdü! Mamak'taki 'rantsal dönüşüm' ortaya çıktı

İsrailli muhabir: Bölgede SİHA'nın ansızın nereden çıkacağı belli değil!! Hamas'ın tünelleri: İsrail askerlerini korkutan sahne

Ramazan Kurtoğlu'ndan dehşete düşüren uyarı! Sağdan sola geliyor, herkes evine bunlardan stoklasın

Yerli ve Milli 'Bayraktar' çeşidi buğday ekimi yapıldı! Türkiye'ye yönelik flaş çıkış: Tarımla teknolojinin birleştiği akıllı şehir Konya
Gündem Gazze'de ateşkes talep eden Yahudi aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi.
Gündem

Gazze'de ateşkes talep eden Yahudi aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-12-10 08:21:00 -
Gazze'de ateşkes talep eden Yahudi aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tel Aviv'de toplanan grup, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Tamamını İsrailli Yahudi gençlerin oluşturduğu grup, ellerinde İbranice ve İngilizce “Hemen ateşkes” ve “Savaşanın kazananı olmaz” yazılı dövizler taşıdı.

Habima Meydanı'nda toplanan kalabalık, savaş karşıtı sloganlar atarak Savunma Bakanlığının yakınlarına yürüdü.

Ellerinde İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını destekleyen dövizler taşıyan aşırı sağcı bir grubun yürüyen gençlere hakaret etmesi üzerine polis araya girdi.AA muhabirine konuşan savaş karşıtı aktivistlerden Adam Yakutiyeti, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun askeri olmadığını ancak İsrail halkının çoğunluğunun savaşı desteklediğini savundu.

İsrailli aktivist, öncelikle ateşkes ilan edilmesi ve ardından kapsamlı bir çözüm için taraflar arasında müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görünce kalbinin paramparça olduğunu belirten ancak güvenlik endişesiyle ismini vermek istemeyen diğer bir İsrailli aktivist, Filistin topraklarındaki işgalin ve Filistinlilere yönelik ırkçılığın sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen diğer bir gösterici de İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivili öldürdüğünü belirterek, "Bu ne bizim (İsrail) tarafta ölenleri ne de diğer (Filistin) tarafta ölenleri geri getirecek. (Gazze'de olanlar) Suçsuz insanların cezalandırılmasıdır." ifadesini kullandı.

Dünya Kudüs Günü’nde ABD ve İsrail protesto edildi
Dünya Kudüs Günü’nde ABD ve İsrail protesto edildi

Aktüel

Dünya Kudüs Günü’nde ABD ve İsrail protesto edildi

Hukuçular Derneği'nden İsrail protestosu
Hukuçular Derneği'nden İsrail protestosu

Gündem

Hukuçular Derneği'nden İsrail protestosu

İşgalci İsrail protesto edilecek
İşgalci İsrail protesto edilecek

Aktüel

İşgalci İsrail protesto edilecek

Akdemisyen var akademisyen var!
Akdemisyen var akademisyen var!

Gündem

Akdemisyen var akademisyen var!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?

Almanya'daki Müslüman öğrencilerden İsrail protestosu!
Almanya'daki Müslüman öğrencilerden İsrail protestosu!

Gündem

Almanya'daki Müslüman öğrencilerden İsrail protestosu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Genç

EEEY İSRAİL SONUN'U KENDİN GETİRDİN... ÇOK, ÇOK YAKIN..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23