Gazze'de ateşkes talep eden Yahudi aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tamamını İsrailli Yahudi gençlerin oluşturduğu grup, ellerinde İbranice ve İngilizce “Hemen ateşkes” ve “Savaşanın kazananı olmaz” yazılı dövizler taşıdı.

Habima Meydanı'nda toplanan kalabalık, savaş karşıtı sloganlar atarak Savunma Bakanlığının yakınlarına yürüdü.

Ellerinde İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını destekleyen dövizler taşıyan aşırı sağcı bir grubun yürüyen gençlere hakaret etmesi üzerine polis araya girdi.AA muhabirine konuşan savaş karşıtı aktivistlerden Adam Yakutiyeti, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun askeri olmadığını ancak İsrail halkının çoğunluğunun savaşı desteklediğini savundu.

İsrailli aktivist, öncelikle ateşkes ilan edilmesi ve ardından kapsamlı bir çözüm için taraflar arasında müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.

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Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görünce kalbinin paramparça olduğunu belirten ancak güvenlik endişesiyle ismini vermek istemeyen diğer bir İsrailli aktivist, Filistin topraklarındaki işgalin ve Filistinlilere yönelik ırkçılığın sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen diğer bir gösterici de İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivili öldürdüğünü belirterek, "Bu ne bizim (İsrail) tarafta ölenleri ne de diğer (Filistin) tarafta ölenleri geri getirecek. (Gazze'de olanlar) Suçsuz insanların cezalandırılmasıdır." ifadesini kullandı.