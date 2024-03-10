Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli can verdi, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Ayrıca enkaz altında halen binlerce ölü olduğu biliniyor.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadın ve Kemal Advan Hastanesi'nde 2 aylık bir bebeğin daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini aktaran Kudra, bu sayının sadece hastanelere gelen vakaları yansıttığını kaydetti.

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Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısında yaşanan artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Kudra, bunun Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığın öldürücü boyutlara ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.

BM'ye göre Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de 'acil durum' olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA