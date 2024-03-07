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Dünya Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Dünya

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 11:23:00 -
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle kıtlığın yaşandığı Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle kıtlığın yaşandığı Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlıktan ölümler devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Dr. Eşref Kudra tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde yetersiz beslenme sebebiyle tedavi altında olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Dr. Kudra, kız çocuğunun açlık ve susuzluk sebebiyle can verdiğini belirtti.

Akşam saatlerinde bölgede açlık sebebiyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Son ölümlerle beraber, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselmiş oldu. Açlıktan ölenlerin büyük kısmını bebekler oluşturuyor. Açlık sebebiyle can verenlerin sayısının daha yüksek olduğu, ancak bölgede her noktaya ulaşılamadığı için rakamların sadece hastanelerde can veren sivilleri kapsadığı belirtiliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik hastalar için ölümcül boyutlara ulaştığını belirten Dr. Kudra, saldırılar durdurulmazsa durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bölgeye gıda, su, ilaç, elektrik ve yakıt girişini de kısıtlıyor.

İsrail'in açlığı bölgede bir silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

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