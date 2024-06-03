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Dünya Gazze'de açlık krizi derinleşiyor
Dünya

Gazze'de açlık krizi derinleşiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:12:00 -
Gazze'de açlık krizi derinleşiyor

Gazze'de açlık krizi derinleşirken, Filistinlilerin yaşadığı kıtlığın vardığı durumu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, neredeyse her çocuğun 3 günde en az 1 gün aç kaldığını belirtti.

Gazze'de açlık krizi derinleşirken, Filistinlilerin yaşadığı kıtlığın vardığı durumu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, neredeyse her çocuğun 3 günde en az 1 gün aç kaldığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki açlık krizi ile ilgili olarak "Gazze'de neredeyse her çocuğun 3 günden birini aç geçirdiğini" diye belirtirken, “Altı ila 23 aylık çocukların yüzde 95'i, yani temelde beş yaşın altındakiler, günde iki veya daha az farklı yiyecek grubu yiyor. Ancak en şok edici bulduğum şey, çocukların yüzde 85'inin önceki üç gün içinde en az bir kez bir gün boyunca yemek yememesiydi.” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ocak ayının ortasından bu yana Gazze'de beş yaşın altındaki 93 bin 400 çocuktan, 5 bin 604'ü orta derecede akut yetersiz beslenme ve bin 676'sı şiddetli akut yetersiz beslenme olmak üzere 7 bin 280'inin akut yetersiz beslenmeye sahip olduğu kaydedildi.

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