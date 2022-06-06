  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gazze'de 800 hafize için icazet töreni düzenlendi
Dünya

Gazze'de 800 hafize için icazet töreni düzenlendi

​Filistin'in Gazze şehrinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 800 kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 15:35:00 - 2022-06-06 15:46:10

Gazze Şeridi'ndeki Müslüman Genç Kızlar Derneği ve hafız yetiştirme merkezleri, 800 genç hafız kızın katıldığı, Bayraklarla Kur'an Yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş Filistin Kavşağı'ndan harekete geçerek, Ömer Muhtar Caddesi'nden devam etti. Genç hafizeler, Filistin bayraklarıyla Filistin Yasama Meclisi binasına kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmalarla program son buldu.

Yürüyüşü organize eden komite, yüzlerce genç hafız kızın katılımıyla İkinci Kudüs Kılıcı Alayı kamplarının açılışının yapıldığını ifade etti.

Şölene misafir konuşmacı olarak katılan Hamas mensubu milletvekillerinden Müşir El-Mısri Filistinlilerle işgalciler arasında gerginliğin arttığına dikkat çekerek, bu mücadelede hafız genç kızların da işgalcinin karşısında durduklarını dile getirdi.

El-Mısri, Kudüs'ün fethini gerçekleştiren Ömer bin Hattab döneminden ve Salahuddini Eyyubi döneminden bu yana tarihi mücadelelerde aktif rol oynayanların her zaman Kur'an nesilleri olduklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Nas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay