Gazze'de 198 şehit var!

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, siyonistlere karşı , "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Siyonist rejimin Batı Yaka ve Gazze'deki saldırıları sürerken Gazze'deki Filistin direniş güçleri, Gazze sınırındaki siyonist yerleşimlerine sızdı. Filistinli direnişçiler ile siyonist güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

El Kassam Komutanı Muhammed ed-Deif, yaptığı açıklamada "Aksa Tufanı Harekatı'nı başlatarak israilin ihlallerine son vermeye karar verdik. Cezayir, Fas, Mısır ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz harekete geçin, çağrımıza kulak verin. Lübnan, Irak ve Suriye'deki kardeşler, bayrakları/cepheleri birleştirme günü geldi. Bugünden itibaren Mescid-i Aksa Tufanı operasyonlarına başladık, 5 bin roket ateşledik ve Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve her yerdeki tüm savaşçıları ve direnişçileri bu operasyona katılmaya çağırdı " dedi.

Saldırılar sonrası siyonist rejimden de açıklama geldi. Açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" denildi. işgal ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

-Filistin direniş güçlerinin attığı roketler Tel Aviv'den bir noktaya isabet etti.

-Siyonist orduya ait Demir Kubbe Hava Savunma sistemine siber saldırı düzenlendi.

-Siyonistlere karşı başlatılan operasyon kapsamında birçok siyonistin Filistin direniş güçlerince rehin alındığı bildiriliyor. Direniş güçlerince ele geçirilen bir siyonist askeri aracındaki askerlerin Filistin direniş güçlerince kaçırıldığı bildiriliyor.

-Kanal 12 muhabiri: "Ölü ve yaralıların sayısı bilinmiyor. Durum çok kötü'' açıklamasında bulundu.

-Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamas liderlerinden Salih El Aruri: ''Aksa Tufanı operasyonu israilin cinayetlerine bir cevaptır. Batı Şeria, bu çatışmada son sözü söyleyecektir. Batı Şeria'daki tüm siyonist yerleşkeler çatışma alanına dönebilir.'' dedi.

-Siyonist ordu hava üslerindeki uçaklarını güvenli bölgelere nakletmeye başladı.

-Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki siyonist rejime ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini duyurdu.

-Mücahit Tugayları'ndan yapılan açıklamada, '' Sahadaki mücahitlerimiz, Kassam Tugayları ve direniş gruplarındaki kardeşleriyle omuz omuza savaşıyor.'' denildi.

-Hayom gazetesi: Hamas, en az 5 siyonist askeri esir aldı

-İşgal Ordusu Radyosu: “Hamas şu ana kadar 35 İsrailliyi esir aldı.” dedi.

-Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden operasyona ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Filistin halkını, saldırı karşısında dehşete uğramış siyonist düşmana karşı her sahada, her sokakta ve her alanda her türlü araç ile direnişe çağırıyoruz. denildi.

-Gazze Şeridi sınır bölgesinde, siyonist ordu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin şehit olduğu , 5'inin yaralandığı bildirildi.

-Operasyona ilişkin açıklama yapan siyonist rejimin sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.

-İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nde ‘Demir Kılıçlar’ adını verdiği operasyon başladığını duyurdu. Ayrıca ordu, silahlı grupların eline geçmemesi için aralarında F-16 savaş uçaklarının da bulunduğu askeri teçhizatı ülkenin güneyinden çıkarmaya başladı.

-İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının siyonist rejime yönelik başlattıkları Aksa Tufanı Operasyonuna katıldıklarını duyurdu.

-Siyonist rejimin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaştayız ve kazanacağız. Düşmanlarımız hiç bilmedikleri bir şekilde bedel ödeyecek" dedi.

-Siyonist rejimin acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda ölen siyonistlerin sayısının 40’a yükseldiğini ve yaralı sayısının 740 olduğunu duyurdu.

-'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise , 'Filistin halkının, yerleşimcilerin ve işgal güçlerinin terörüne karşı kendilerini savunma hakkının olduğunu' ifadeleriyle desteğini açıkladı.

-Siyonist rejim devlet kanalında "Saldırıyı Hamas ile beraber planlayan İran istihbaratı ve Suriye istihbaratı" değerlendirmesi yapıldı.

-Siyonist rejimin Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

-Siyonist rejim Gazze'ye yönelik şiddetli bir bombardıman gerçekleştiriyor. Saldırıda 198 Filistinlinin şehit olduğu, 1610 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

-Siyonist rejim Lübnan Hizbullah'ını savaşa katılmaktan caydırmak için Lübnan sınırını güçlendireceğini duyurdu. Mısırlı arabulucular siyonist rejime , Gazze Şeridi'nin herhangi bir işgali durumunda Hizbullah'ın Filistin'i takviye edeceği konusunda bilgi verdi.

-Siyonist rejimin sözde hükümetinin Netanyahu başkanlığındaki acil toplantısı başladı Netanyahu, artan gerilimler karşısında işgal güçlerinin öncelikli hedefinin saldırı altındaki bölgeleri temizlemek ve güvenliği yeniden sağlamak olduğunu belirtti.

-Hamas'ın başlattığı operasyona ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin: “İsrail'in kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağız.” dedi.

Siyonist rejimin Savunma Bakanı Gallant operasyonlardan İran'ı sorumlu tutarak, “İran bizimle açıkça savaş başlattı ve ağır bir intikam alacağız.” dedi.

-Lübnan Hizbullahı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, : "Bu geniş çaplı operasyon, Filistin halkının iradesinin ve direniş tüfeğinin saldırı karşısında tek seçenek olduğunun yeni bir teyididir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." denildi.

-Nahal Oz Askeri üssü İzzettin el kassam tugayının eline geçti.

-İran ordusu, muhtemel bir siyonist rejim saldırısına karşı hazır ol seviyesine getirildi.

-İran Devrim Muhafızları Generali Yahya Safavi, "Mescid-i Aksa Fırtınası'nın övgüye değer operasyonunu destekliyoruz. Allah'ın izniyle Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli özgürlük savaşçılarının yanında olacağız." dedi.