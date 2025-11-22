Gazze sözleri gündem oldu! Microsoft’un çalışanı bir konuştu pir konuştu

Microsoft’ta görev yapan bir çalışan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Paylaşımında, şirketin İsrail’e olan desteğini ve Filistin’e yönelik saldırılara sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi.

“Bugün istifa ediyorum” sözleriyle başlayan açıklamada, Microsoft’un ABD ve İsrail'in Gazze’deki saldırılarına dolaylı ya da doğrudan destek verdiği vurgulandı.

“Ellerimizde Gazzeli çocukların kanlarının izi var” ifadelerini kullanan çalışan, sadece kendi vicdanını değil, teknoloji sektöründeki diğer çalışanların da sessiz kalmaması gerektiğini savundu.

Çağrısı açık ve netti: “Soykırıma ortak olmak istemiyoruz! Siz de yapabilirsiniz.”

- “BU ARTIK İŞ DEĞİL İNSANLIK MESELESİ!”

İstifa eden Microsoft çalışanı, açıklamasında teknoloji devlerinin giderek daha fazla askeri projelere dâhil olduğunu ve bu durumun etik açıdan sorgulanması gerektiğini belirtti.

Özellikle Gazze’de yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekerek, Microsoft’un bu tablo karşısında sessiz kalmasını kabul edilemez buldu.

“Bu artık sadece iş meselesi değil, insanlık meselesi” diyerek seslenen çalışan, uzun süredir içinde bulunduğu ikilemi artık sürdüremeyeceğini ifade etti.

- “BU SESSİZLİK, SUÇA ORTAK OLMAKTIR!”

İstifa paylaşımında, yalnızca bir kurumun politikası değil, bu politikayı sorgusuz kabul eden sistem eleştirildi.

Çalışan, teknoloji şirketlerinin “tarafsız” kalma iddiasının, özellikle sivillerin hedef olduğu savaş ve çatışmalarda geçerliliğini yitirdiğini savundu.

“Bu sessizlik, suça ortak olmaktır” diyen çalışan, benzer düşüncelere sahip olanları harekete geçmeye davet etti.

Açıklamasının sonunda ise dikkat çeken şu mesaj yer aldı: “Sizde aynı seçimi yapabilirsiniz!”

- “MİCROSOFT, SOYKIRIMI DESTEKLİYOR!”

Bir programda eylemi gerçekleştiren çalışan, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hey Judson, Ellerinizde Gazze’deki çocukların kan izleri var. Yedi yıl Microsoft’ta çalıştım ve bugün istifa ediyorum. Microsoft, İsrail’in soykırımını destekliyor. Özgür Filistin! Özgür Filistin! Özgür Filistin! Microsoft, Gazze’deki çocukları öldürüyor. Microsoft, İsrail ordusunu her zamankinden daha fazla çocuk öldürebilmesini sağlıyor. Ben soykırıma ortak olmayacağım. Sizde aynı seçimi yapabilirsiniz. Hiçbirimiz Amerika ve İsrail’in soykırımına ortak olmak zorunda değiliz.”