Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler salgının gölgesinde Ramazan’a hazırlanıyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler korona virüs salgınının gölgesinde Ramazan’a hazırlanırken, İsrail ablukası ve korona virüsten olumsuz etkilenen ekonomi nedeniyle halkın satın alma gücü daha da düştü.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kötüye giden ekonomik ortamda Ramazan ayına hazırlanıyor. Halk, Ramazan alışverişine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazarlara yöneldi. Gazze’deki El Zawia pazarında Ramazan fenerleri ve oyuncak satan Zakareia Haboush, Ramazan ayının gelmesiyle ürünlerinin çoğunu sattığını belirterek, "Bu yıl satış yapmayı beklemiyorduk ama insanlar evde kalmaktan sıkıldı. Bu yüzden pazarlara geldiler" ifadelerini kullandı.

"Satın alma gücü geçtiğimiz yıla göre daha zayıf"

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Mart’ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken tüm cami, market, üniversite, okul ve restoranlar kapalı durumda. Alınan sıkı önlemler nedeniyle tüccarlar satışların az olmasının yanı sıra dükkanlarında mal birikmesinden de şikayetçi. İş yeri sahibi Mohammed Murtaja, Ramazan ayı öncesinde satışların düşük seyretmesinden dolayı satış sezonunda iş yapamama korkusu yaşadıklarını dile getirdi. Murtaja, "Ramazan hazırlıkları her yıl olduğu gibi değil. İsrail ablukası ve korona virüs nedeniyle satın alma gücü geçtiğimiz yıla göre daha zayıf. Ürünleri Ramazan için hazırladık ancak satın alma gücü çok düşük ve her yıl olduğu gibi değil" şeklinde konuştu.

Ramazan öncesinde alışveriş yapmak üzere pazara gelen 5 çocuk babası Zakareia Saken, korona virüsün Gazze Şeridi’ndeki ekonomik durumu olumsuz yönde etkilediğini ve insanların çoğunun ihtiyaç duydukları ürünleri satın almasını engellediğini belirtti. Saken, "Pazardaki insan sayısının bundan daha fazla olması gerekiyor. Ancak mevcut durum nedeniyle sayının daha az olduğunu görüyorsunuz" diye konuştu.