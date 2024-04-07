  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu gençlere yazık değil mi? Bu neyin kafası böyle! Bir inat uğruna yapılacak iş mi bu!

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Hastane randevu sistemini kilitleyenlere farklı tarife! Türkiye’de bedava Fransa’da 5 euro

Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Oğlu için kendini feda etti... Bursa'da başıboş köpek dehşeti

Ali Koç iş dünyasını karıştırdı! Ünlü milyarder patronlar apar topar harekete geçti! Rezalet ki ne rezalet

Ramazan iklimini on bir aya taşıyalım

Subliminal mesaj böyle verilmiş! Yılar önce çekilen Kurtlar Vadisi’nde Ali Koç sahnesi

Katil İsrail’e karşı uyanık olmaya çağırdı! Dua ve boykot en büyük silahımız!

Yeniden Refah Partisi’nden flaş “seçim” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler
Gündem

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

Yeniakit Publisher
2024-04-07 20:20:00 - 2024-04-07 20:33:50
Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki 'İsrail'le ticaret' eylemine müdahaleyi bahane eden çevreler sosyal medyada algı operasyonuna girişti.

İstiklal Caddesi'nde yapılan Gazze eyleminde "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı.

Eylemde başörtülü bir kadın, polise tükürdü. Kadın polis eylemciye tokat atarak karşılık verdi.

Yaşanan üzücü olay, Gazze hassasiyeti olan Türk toplumunu provoke etmek için bir araç haline getirildi.

CHP'li siyasiler, bir yandan Filistin'in meşru haklarını koruyan Hamas mücahidlerine "terörist" derken, diğer yandan Filistin meselesine duyarlı halkı kışkırtmaya çalıştı.

CHP'li PM üyesi Yunus Emre, sosyal medya hesabından Filistin için yürüyüş yapanları sözde savunarak paylaşımda buundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan 2024 Ocak ayında açılan "Filistin için bir genç" adlı X hesabı da provokatif paylaşımlar yaptı. Öyle ki hesabın mesajları terör örgütü PKK/YPG'nin bile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Konya'da 3 gün önce düzenlenen eylem yeni gibi servis edildi!

Öte yandan Konya'da 4 Nisan akşamında düzenlenen Büyük Kudüs Yürüyüşü sanki o akşam yapılıyormuş gibi dolaşıma sokuldu. Yapılan paylaşımlarda Gazze'ye gerçekten duyarlı olan mütedeyyin kesim sokaklara davet edildi.

"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası
"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası

Siyaset

"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası

Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!
Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!

Gündem

Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23