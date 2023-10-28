Gazze Mitingi paranoyası Fehmi Koru’yu rezil etti.. Allah aşkına, sen ne yaşadın “dostun”la! Şiştin mi Fehmi!

Fehmi Koru, geçtiğimiz gün bir yazı kaleme almıştı... Yazıya dayanak olarak da sözüm ona AK Parti yönetim kademelerini iyi tanıyan “dostu”ndan, Cumhur İttifakı’nın katılımı ile İstanbul’da yapılacak Gazze mitingiyle ilgili önemli(!) bilgilere ulaşmış.

Koru, çok sevdiği “dostu”yla gündüzden yaptığı, herhalde “çekimli” istişareler neticesinde akşama kadar Gazze mitinginin iptal edilebileceği kanaatine varmış...

Koru, çok önemli “dostu”yla yaşadığı ülkenin Türkiye değil de, Belçika’nın Başkenti Brüksel olduğunu düşünmüş olacak ki, İstanbul’daki Gazze mitinginde provokasyon olabileceği endişesine kapılmış...

Gazze mitinginin karışacağı endişesiyle(!) “Dostu”nun “Belki Gazze için topladıkları kitlelere Cumhuriyet’i de kutlatabilirler” sözüne bel bağlamış... Hiç düşünmemiş ki, Gazze için gerçekleştirilen her haykırış, aynı zamanda Cumhuriyet’in de gereğidir..

Anlaşılan o ki Koru; sözde AK Parti yönetimini iyi tanıyan “Dostuyla istişare”lerde ne içiyorsa onu fazla kaçırmış...

Tacizci (Şirinlik yaptığı kesimin isnadı. Biz demiyoruz) Koru’nun zaten bu ilk vukaatı da değilmiş..

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, bunun içmeyi bilmediğini belirten bir yazı bile kaleme almış..

Koru’nun şarabı fazla kaçırınca kızlara tacizde bulunduğunu ve Anette’den sağlam bir tokat yediğini yazmış. Akbay’ın verilmiş sadakası varmış ki Koru’dan kurtulmuş...

Ancak Koru şimdilerde kendisiyle takılacak başka birini bulmuş...

Kimle takıldığına dikkat edeceksin Koru!..

Ne içtiğine, ne yediğine dikkat edeceksin...

Dün “Annette”, bugün “millet”ten sağlam bir tokat yersin...

Ve böyle “şişer kalırsın” ve “milletin maskarası” olursun..

Evet; bugün Gazze mitingi büyük bir kalabalıkla yapıldı. Muhataplarına önemli mesajlar verildi. Umarım “Dostu”yla birlikte değildir ve mitingi TV’lerden izlemiştir. Ama sanmıyorum. Büyük ihtimal bu zat yine yeni yalanlar için “dostuyla istişare” halindedir...

İşte o yazının ilgili bölümü:

GAZZE MİTİNGİNİN SON ANDA İPTAL EDİLMESİ

Bir dost grubuyla sohbet ederken, AK Parti yönetim kademelerini iyi tanıyan biri, Gazze mitinginin son anda iptal edilmesi ihtimalinden söz etti. Dostum, AK Parti namına, mitingin zamanlamasının yanlışlığını düşünerek değil, Gazze konusunun hassasiyeti yüzünden işin içine karıştırıcılar girebileceği endişesi duyuyordu.

MİTİNGDE PROVAKSYON İHTİMALİ...

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Güvenlik işlerinden sorumlu olan devlet yetkililerinin, alınabilecek bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, provokasyon ihtimalinin yine de söz konusu olabileceğini, miting kararı verenlere iletmiş olabileceğini düşünüyordu dostum.

BELKİ GAZZE İÇİN TOPLANIP CUMHURİYETİ KUTLARLAR

Olur mu? Bilemem. Bildiğim, dün akşam saatlerine kadar o ihtimalin geçerli olduğunu düşündürecek bir gelişme yaşanmadığı… İleri saatlerde kendisine bunu hatırlattığımda, bana, “Belki Gazze için topladıkları kitlelere Cumhuriyet’i de kutlatabilirler” cevabını verdi aynı dost. Sanmasam bile dostumun bu iyi niyetli yaklaşımı beni memnun etti.