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Dünya Gazze Medya Ofisi Başkanı: Gazze'de cenaze defnedecek alan kalmadı!
Dünya

Gazze Medya Ofisi Başkanı: Gazze'de cenaze defnedecek alan kalmadı!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 10:15:00 - 2023-11-08 10:16:10
Gazze Medya Ofisi Başkanı: Gazze'de cenaze defnedecek alan kalmadı!

İşgalci terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü bildirildi.

İşgalci terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 237'si kadın, 2 bin 719'u çocuk 10 bin 328 kişinin şehit ettiğini, yaklaşık 26 bin kişiyi de yaraladığını söyledi.

Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki mezarlıkların dolduğunun altını çizen Maruf, "İsrail işgalinin sivillere karşı işlediği toplu suçlar nedeniyle artık cenaze defnedecek alan kalmadı." dedi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu belirten Maruf, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.
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Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1021 kişinin İsrail saldırılarında şehit edildiğini kaydetti.

İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığını hatırlatan Maruf, 53 vaizin öldürüldüğünü, 56 caminin tamamen, 136 caminin kısmen yıkıldığını ifade etti.

İsrail'in saldırılarında 48 gazeteci, 192 sağlık çalışanı öldürüldü

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun saldırılarında 237 okulun çeşitli hasarlar aldığını, 60 okulun hizmet dışı kaldığını, 88 hükümet tesisinin yerle bir edildiğini ve 48 gazetecinin öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığını aktaran Maruf, bu saldırılarda 40 bin konutun yıkıldığının, 222 bin konutun da zarar gördüğünün altını çizdi.

Maruf, İsrail'in saldırılarında 192 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 40 ambulansın kullanılmaz hale geldiği, 113 sağlık merkezinin ciddi hasar aldığı, 18 hastane ile 40 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.

Terörist İsrail'in 1071 aileden en az 2 kişiyi öldürdüğünü ifade eden Maruf, yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edilerek barınaklara sığındığını söyledi.

Gazze'deki su sıkıntısına değinen Maruf, İsrail'in yoğun saldırıları ve saha ekiplerini hedef alması nedeniyle su arıtma tesisleri, kanalizasyonlar ve su kuyularındaki zararı belirleyemediklerini dile getirdi.

"İsrail'in Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastanelere savaş açtığını" söyleyen Maruf, İsrail'in sağlık merkezlerini hedef aldığını, hasta ve yerinden edilenlerin tedaviye, ilaca, suya ve gıdaya erişimine engel olduğunu vurguladı.

Maruf, İsrail'in, yaklaşık 3 bin kanser hastası çocuğun tedavi gördüğü Er-Rantisi Hastanesini bombalama tehdidi nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlı onlarca çocuğun hayatının tehlikede olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

Abdullah

 Toplu mezar falan kazsınlar.
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