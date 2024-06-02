Gazze konusundaki sözleri tepki çekmişti! Tatava yapan Defne Samyeli'ne ayar Ahmet Hakan'dan geldi! Helal olsun

Manken ve sunucu eskisi teşhirci Defne Samyeli, bir magazin ortamında Gazze hakkında konuştu. Ahmet Hakan ise Samyeli’nin yorumlarını "tatava" olarak değerlendirdi. Samyeli’nin çocukların öldürülmesi konusundaki duyarsızlığına dikkat çeken Hakan'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle:

"Defne Samyeli’ye Gazze sorusu sorulmuş bir magazin ortamında.

O da tatava yapıp durmuş.

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Defne Samyeli’ye göre...

Bu konu on yıllardır sürüyormuş, altında çok farklı dinamikler varmış, taraflar konusunda haklı haksız demek son derece yüzeyselmiş.

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Çocuklar, kadınlar diri diri yakılarak öldürülüyor Defne Samyeli, sen hangi dinamiklerden söz ediyorsun Allah aşkına?

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İsrail, Gazze’de aylardır tarihin en korkunç soykırımını yapıyor Defne Samyeli, sen hangi taraflardan söz ediyorsun Allah aşkına?

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Tatava yaparak derinlikli olmak için kasım kasım kasmak yerine...

“Çocuklar ölmesin” diyerek yüzeysel olup geçmen milyon kat daha hayırlıdır Defne Samyeli."