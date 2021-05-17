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Dünya

Gazze karanlığa gömülebilir

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken Gazze'den kötü bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:42:00 -
Gazze karanlığa gömülebilir

 Yeniakit  Ankara 

Siyonist İsrail’in saldırıları ile Gazze’de onlarca masum can katledilip işgalciler işyerleri ve hastaneleri de hedef almaya başlarken, Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada, Gazze’nin 3 günlük elektriğinin kaldığı belirtildi.

Filistin topraklarını işgal eden ve masumları katleden işgalci İsrail’in saldırıları ile Gazze’nin elektriği de kesilecek. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada, yakıtın girmemesi durumunda bölgeye maksimum üç günlük elektrik verilebileceği bildirildi.

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi, yakıt takviyesi olmazsa Gazze'nin 3 günlük elektriğinin kaldığını belirterek, “Kaybımız 8 milyon doları buldu. Yakıt girişi için işgalcilere karşı uluslararası baskı istiyoruz. Mevcut miktar maksimum üç gün elektriği çalıştırmaya yardımcı olur” dedi.

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