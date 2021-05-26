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Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor
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Dünya Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor
Dünya

Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor

İşgalci İsrail'in saldırılarından dolayı hasar gören Gazze'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:44:00 - 2021-05-26 18:47:06

Gazze’de İsrail saldırılarının ardından başlayan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ateşkesin ardından onarım başladı

Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından durmuştu. Ateşkesin ilan edilmesinin ardından, Gazze Belediyesi, Filistinlilerin normal hayatını dönebilmeleri için tamir ve temizleme çalışmaları başlattı.

İsrail saldırılarının son bulmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen bölgedeki enkazın temizlenmesi çalışmaları sürüyor. Gazze Belediyesi, Gazze Şeridi’nin farklı mahallelerde molozları kaldırırken elektrik ve su tesislere gerekli onarım ve bakım işlemleri gerçekleştiriyor.

Gazze Belediye Başkanı'ndan açıklama

Gazze Belediye Başkanı Yahya El-Sarraj, “İsrail’in zarar verdiği altyapının yeniden inşa edilmesi için uzun süre gerekecek. Saldırın, Gazze Şehri’nde yaklaşık 130 bin metrekarelik yola zarar verdi. Saldırıların durduğu an tamir planları başlattık. Tamir çalışmalarımızın süresi Filistin’e yapılan bağış ve fonlara bağlı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail saldırılarında kentteki elektrik altyapısının hasar gördüğünü açıklarken bölgenin elektriksiz kalabileceği uyarısını yapmıştı.

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