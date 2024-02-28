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Dünya Gazze için kritik gelişme! Hamas ve El Fetih'ten 'Filistin hükümeti' görüşmesi
Dünya

Gazze için kritik gelişme! Hamas ve El Fetih'ten 'Filistin hükümeti' görüşmesi

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:50:00 - 2024-02-28 17:59:55
Gazze için kritik gelişme! Hamas ve El Fetih'ten 'Filistin hükümeti' görüşmesi

Mücahid Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başarılı operasyonları devam ederken; Hamas ve El Fetih grupları, ortak “Filistin hükümeti” kurulmasını görüşmek üzere yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşme gerçekleştirecek.

Rus haber ajansı RIA, Hamas Hareketi ve El Fetih temsilcilerinin yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceğini aktardı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal da Filistinli grupların toplantı için Moskova'ya geleceğini doğruladı. İki Filistinli grubun, ortak “Filistin hükümeti” kurulmasını ve Gazze’nin yeniden inşasını ele alacağı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya gelecek Hamas ve El Fetih temsilcileriyle görüşmeyi planlamadığını belirtti.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 16 yıldır Gazze Şeridi’ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor.

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