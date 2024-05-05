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Dünya Gazze için acil toplantı kararı! CIA Başkanı Doha'ya gidiyor
Dünya

Gazze için acil toplantı kararı! CIA Başkanı Doha'ya gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-05 20:27:00 - 2024-05-05 20:36:44
Gazze için acil toplantı kararı! CIA Başkanı Doha'ya gidiyor

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri için Mısır'da bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile acil bir toplantı için Doha'ya gidiyor.

İsrail ve Hamas, arasındaki ateşkes müzakereleri devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, taraflara anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapmak üzere Katar’a gidiyor.

Adı açıklanmayan bir yetkili, Burns’ün, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini ifade ederek, "Burns, İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam etmeleri için azami baskı uygulamak amacıyla Katar Başbakanı ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gidiyor" dedi.

Hamas heyeti, Kahire’den ayrılmıştı

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirtmiş, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını aktarmıştı. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" demişti.

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