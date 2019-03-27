Gazze harabeye döndü

Barbar İsrail’in keyfi sebepler üreterek Filistinlileri bombalama geleneğinin son perdesi önceki gece yaşandı... 2 gün önce Gazze’den atıldığı iddia edilen şüpheli bir roketin Tel Aviv’de bir eve isabet ettiği ve 7 Yahudi’nin yaralandığı haberleri üzerine seçim yatırımı yapmak isteyen katil Başbakan Netanyahu, önceki gece boyunca Gazze’ye bomba yağdırdı. İsrail’in gece boyunca Gazze Şeridi’ne 50’den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Ateşkes yine sözde kaldı

Gece yarısı Mısır’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen Siyonistler bomba yağdırmayı sürdürdü. Gazze’deki Hükümet Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının pazartesi akşam saatlerinden sabaha kadar Gazze’deki farklı bölgelere en az 50 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırılarında en az 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, “Hamas Başkanı İsmail Heniyye’nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesinde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus’taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu” denildi. Açıklamada ayrıca Gazze’deki direniş gruplarına ait 9 askeri noktanın da hedef alındığı kaydedildi. Gazze’deki direniş gruplarının da İsrail’e karşılık olarak roketler attığı gecede görgü tanıklarına göre, Beyt Hanun beldesindeki Hamas’a ait noktaları hedef alan İsrail, bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camii’nde büyük yangına neden oldu.