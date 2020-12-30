Gazze halkı Kasım Süleymani posterlerini yırtarak panodan indirdi!

2007 yılından bu yana 'İslami Direniş Hareketi' Hamas'ın kontrolü altında bulunan Gazze'de bir reklam panosuna asılan İranlı General Kasım Süleymani'nin posteri tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda panoya asılan poster kimi muhalif çevrelerce 'İran'ın Hamas'a sağladığı desteğin bir sembolü' olarak nitelendirilirmişti.

Öfkeli kalabalık akşam saatlerinde buluştu

Hamas lideri İsmail Heniye, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin cenazesine katılmak üzere 6 Ocak'ta Tahran'a gitmiş, burada yaptığı konuşmada Süleymani'den 'Kudüs Şehiti' olarak bahsetmişti. Gazze halkından bir grup bugün akşam saatlerinde Süleymani'nin posterini yırttı. Öfkeli kalabalığın posteri yırttığı anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.