Gazze halkı açlıkla boğuşurken sivil yahudiler yardım konvoylarına engel oluyor!
Sivil yahudilerin, İsrail'deki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndaki yardım kamyonlarının Gazze'ye girişini engellediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
7 Ekim'den beri Gazze'de aralıksız süren İsrail bombardımanında hayatta kalan Filistinliler, açlıkla mücadele ediyor.
Gazze'deki kıtlıkla mücadelesini sürdüren Müslümanlar, hayvan yemlerinden buğday öğüterek ekmek yapmaya başladı.
Yüzbinlerce Gazzeli açlıkla boğuşurken bugün Gazze-İsrail sınırından gelen görüntüler yahudilerin acımasızlığını ortaya koyduç
Sivil yahudilerin, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndaki yardım kamyonlarının Gazze'ye girişini engellediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.