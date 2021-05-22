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Dünya Gazze Emniyeti duyurdu: İsrail atmıştı! Etkisiz hale getirildiler
Dünya

Gazze Emniyeti duyurdu: İsrail atmıştı! Etkisiz hale getirildiler

Terörist İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:46:00 -
Gazze Emniyeti duyurdu: İsrail atmıştı! Etkisiz hale getirildiler

Terörist İsrail ordusu tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Gazze'deki Emniyet Genel Müdürü Mahmud Salah, siyonist İsrail saldırılarında bombalanan Genel Müdürlükte basın toplantısı düzenledi.

Salah, sınırlı imkanlara rağmen İsrail bombardımanının kalıntılarını imha etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Füze, tank ve toplara ait olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 300 mühimmatın etkisiz hale getirildiğini bildiren Salah, "İşgal güçleri genel müdürlüğümüzü bombalayarak hizmetlerimizi aksatmayı ve iç cepheyi karıştırmayı amaçladı. Ancak, işgal güçleri, güvenliğimizi istikrarsızlaştırma ve iç cephemizi tehdit etme konusunda başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Salah, terörist İsrail'in yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Salah, Gazze polisinin de İsrail bombardımanı sırasında görevi başındayken çok sayıda şehit ve yaralı verdiğini belirtti.

Terörist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla Gazzeli de evlerinden olmuştu.

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