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Dünya Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz
Dünya

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Son dakika haberine göre; Gazprom'dan AB'ye ultimatom: "Gazı tamamen keseriz"

Yeniakit Publisher
2022-10-16 15:18:00 - 2022-10-16 15:27:26
Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, AB ülkelerinin Rus doğal gazına tavan fiyat uygulaması durumunda Moskova'nın teslimatları tamamen durduracağını söyledi.

Miller, "Biz her zaman imzalanan sözleşmelere göre hareket ediyoruz. Güvenilir gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğiz. Ama Avrupa böylesine tek taraflı bir karar alır ve gazda tavan fiyat ilan ederse, elbette bu tedarikin sona erdirilmesini gerektiren sözleşmenin temel şartlarının ihlali olarak yorumlanır” dedi.

turkrus'a göre; AB ülkeleri, Rusya'dan gaz alımında tavan fiyat uygulanması konusunu son birkaç haftadır tartışıyor. Ancak bazı ülkelerinkatı direnişi nedeniyle bu konuda bir anlaşmaya varılmış değil.

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