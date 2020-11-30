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Ekonomi Gazprom yılın ilk 9 ayında zarar etti
Ekonomi

Gazprom yılın ilk 9 ayında zarar etti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:19:44 -
Gazprom yılın ilk 9 ayında zarar etti

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 218 milyar ruble zarar etti.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 9 aylık döneminde 1,1 trilyon ruble net kar sağlayan şirket, bu yılın aynı döneminde 218 milyar ruble (yaklaşık 2,9 milyar dolar) zarar etti.

Söz konusu dönemde, şirket gelirleri yüzde 25 azalarak 4,3 trilyon rubleye gerilerken, şirketin toplam borcu ise yüzde 41 artışla 4,4 trilyon ruble oldu.

Şirket gelirlerindeki düşüşte Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalması ve Avrupa'ya gaz ihracatının yüzde 10 gerilemesi etkili oldu.


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