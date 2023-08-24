Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...
Stadın isim hakkı için Gazprom’la yapılan görüşmeden sonuç alamayan Beşiktaş daha sonra Emirates ile masaya oturmuştu. Buradan da istediğini alamayan Beşiktaş, Beko ile anlaştı.
Stadın isim hakkı için Gazprom’la yapılan görüşmelerinin tıkanması sonrası Beşiktaş’ta sponsorluk görüşmeleri devam ediyordu. Yapılan son görüşmelerin ardından Beko ile anlaşma sağlandı.
Beşiktaş yönetimi, stat ismi konusunda Beko'yla imza aşamasına geldi. Yıllık 8 milyon euro gibi bir bedel üstünden anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son detayları konuşuyor.
Yapılacak anlaşmanın 5 yıllık olacağı ve opsiyonun bulunmayacağı da gelen haberler arasında...