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Gazlı içeceklerin insan bedenine verdiği zararları okudukça, gözlerine inanamayacaksınız!

Gazlı içecekler, insan sağlığını inanılmaz boyutlarda tehdit ediyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:08
Gazlı içeceklerin insan bedenine verdiği zararları okudukça, gözlerine inanamayacaksınız!

Yemeklere, sohbetlere eşlik eden gazlı içecekler insan sağlığı acısından son derece zararlı. Bu tip içeceklerden uzak durulması yönünde uzmanların tüm uyarıları ise havada asılı kalıyor. Özellikle gençler bu tip gazlı içecekler olmadan masaya oturmuyor. Gazlı içeceklerin zararları konusunda en belirgin örnek; kirli lavaboya döküldüklerinde, tüm kiri pası söküp atması olarak gösterilir. Düşünün böylesine zararlı bir madde vücuda sürekli girdiğinde gerisinde nasıl bir tahribat bırakıyor.

Kalorisi baş döndürüyor

Yalnızca bir kutu gazlı içecek 110 kalori. Yani bir kutu içecek 10 küp şekere bedel. Elbette bunun yanında yenilen yemekler de hesaplanınca kaloriler havada uçuyor. “Aman canım haftada bir bardak anca içiyorum” diyorsanız aldığınız kaloriyi yeniden düşünün isterseniz. Tabi, gazlı içeceklerin zararları yalnızca kaloriyle kalmıyor…

Diyabet riskini arttırır

Bu tip içecekler içerdikleri yüksek şeker deneniyle bir anda kan şekerinin yükselmesine neden olur. Gazlı içecekler zaman içinde Tip 2 diyabet riskine neden olur.

Kilo aldırır

Reklamların her söylediğine inanmasanız iyi olur. Şekersiz olduğu belirtilen gazlı içecekler bile kilo almaya yol açar.

Çocuklarda obezite riski

Çocuklar bu tip içeceklere daha çabuk bağımlı hale geliyor. Gelişim çağındaki çocuklar gazlı içecekler nedeniyle obezite sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Kalp hastalıklarını tetikliyor

Sağlıksız şeker tüketimi kalp, damar hastalıklarına yol açıyor.

Dişleri tahrip ediyor

Gazlı içeceklerin içerisindeki bakteriler dişleri güçsüzleştiriyor. Çocuklarda ise dişlerin daha hızlı çürümesine neden oluyor.

Osteoporozu tetikler

Gazlı içeceklerde bulunan bazı maddeler osteoporozu ve kemik kırılmalarını tetikler.

Böbrek hasarı

Uzmanlar, sürekli olarak gazlı içecek tüketenlerin böbrek hastalığına yakalanma riskinin diğer bireylerden 2 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

Karaciğer hastalıklarına yol açar

Gazlı içeceklerde bulunan fruktozlu mısır şurubu ve benzeri ürünler karaciğeri çok fazla yorar.

Kanser riskini arttırır

Gazlı içeceklere rengini veren ürünler ve katkı maddeleri kanser hastalığına yol açar.

Uyku sorunu

Gazlı içecekleri sürekli ve yoğun tüketenlerin kafeinin de etkisiyle uyku sorunları yaşaması çok olasıdır.

Koah hastalığının sebeplerinden!

Gazlı içecek tüketenlerin astım ve koah sorunu yaşaması son derece olası. Bu hem içeceğin içerindeki katkı maddelerinden dolayı hem de dolduruldukları şişelerden kaynaklanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:08
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