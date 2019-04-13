Gazlı içeceklerin insan bedenine verdiği zararları okudukça, gözlerine inanamayacaksınız!
Gazlı içecekler, insan sağlığını inanılmaz boyutlarda tehdit ediyor.13 Nisan 2019 Cumartesi 12:08
Yemeklere, sohbetlere eşlik eden gazlı içecekler insan sağlığı acısından son derece zararlı. Bu tip içeceklerden uzak durulması yönünde uzmanların tüm uyarıları ise havada asılı kalıyor. Özellikle gençler bu tip gazlı içecekler olmadan masaya oturmuyor. Gazlı içeceklerin zararları konusunda en belirgin örnek; kirli lavaboya döküldüklerinde, tüm kiri pası söküp atması olarak gösterilir. Düşünün böylesine zararlı bir madde vücuda sürekli girdiğinde gerisinde nasıl bir tahribat bırakıyor.
Kalorisi baş döndürüyor
Yalnızca bir kutu gazlı içecek 110 kalori. Yani bir kutu içecek 10 küp şekere bedel. Elbette bunun yanında yenilen yemekler de hesaplanınca kaloriler havada uçuyor. “Aman canım haftada bir bardak anca içiyorum” diyorsanız aldığınız kaloriyi yeniden düşünün isterseniz. Tabi, gazlı içeceklerin zararları yalnızca kaloriyle kalmıyor…
Diyabet riskini arttırır
Bu tip içecekler içerdikleri yüksek şeker deneniyle bir anda kan şekerinin yükselmesine neden olur. Gazlı içecekler zaman içinde Tip 2 diyabet riskine neden olur.
Kilo aldırır
Reklamların her söylediğine inanmasanız iyi olur. Şekersiz olduğu belirtilen gazlı içecekler bile kilo almaya yol açar.
Çocuklarda obezite riski
Çocuklar bu tip içeceklere daha çabuk bağımlı hale geliyor. Gelişim çağındaki çocuklar gazlı içecekler nedeniyle obezite sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
Kalp hastalıklarını tetikliyor
Sağlıksız şeker tüketimi kalp, damar hastalıklarına yol açıyor.
Dişleri tahrip ediyor
Gazlı içeceklerin içerisindeki bakteriler dişleri güçsüzleştiriyor. Çocuklarda ise dişlerin daha hızlı çürümesine neden oluyor.
Osteoporozu tetikler
Gazlı içeceklerde bulunan bazı maddeler osteoporozu ve kemik kırılmalarını tetikler.
Böbrek hasarı
Uzmanlar, sürekli olarak gazlı içecek tüketenlerin böbrek hastalığına yakalanma riskinin diğer bireylerden 2 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.
Karaciğer hastalıklarına yol açar
Gazlı içeceklerde bulunan fruktozlu mısır şurubu ve benzeri ürünler karaciğeri çok fazla yorar.
Kanser riskini arttırır
Gazlı içeceklere rengini veren ürünler ve katkı maddeleri kanser hastalığına yol açar.
Uyku sorunu
Gazlı içecekleri sürekli ve yoğun tüketenlerin kafeinin de etkisiyle uyku sorunları yaşaması çok olasıdır.
Koah hastalığının sebeplerinden!
Gazlı içecek tüketenlerin astım ve koah sorunu yaşaması son derece olası. Bu hem içeceğin içerindeki katkı maddelerinden dolayı hem de dolduruldukları şişelerden kaynaklanıyor.
YORUM YAZ