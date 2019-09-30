Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU: 1-1 Gazişehir: Günay Güvenç, P. Djilobodji, A. Toșca, Junior Maranhão, Oğuz Ceylan, J. Kana-Biyik, Güray Vural, S. Diarra, Abdul Aziz Tetteh, Muhammet Demir, P. Twumasi Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, L. Gassama, Berkan Emir, Castro, Mossoró, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, S. Napoleoni, C. Jerome

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