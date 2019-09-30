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Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:58
Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

 

MAÇ SONUCU: 1-1

 

Gazişehir: Günay Güvenç, P. Djilobodji, A. Toșca, Junior Maranhão, Oğuz Ceylan, J. Kana-Biyik, Güray Vural, S. Diarra, Abdul Aziz Tetteh, Muhammet Demir, P. Twumasi 

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, L. Gassama, Berkan Emir, Castro, Mossoró, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, S. Napoleoni, C. Jerome

 

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:58
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