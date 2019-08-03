Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler imza attı





GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin için kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende Pawlowski ve Diarra ile 3, Lodygin ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, üç futbolcuyu takımlarında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ana kadar 11 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım olmak istediklerini aktaran Konukoğlu, futbolculara güvendiğini ifade etti.

Konukoğlu, yönetim olarak ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını belirterek, "Futbolcularımız da sahada gösterecekleri performansla bunun karşılığını tüm Gaziantep şehrine armağan ederek verecektir. Taraftarlarımızdan da GFK Store mağazamızda satışa sunulan formalarımızı ve özellikle kombine kartları satın alarak kulübümüze destek olmalarını istiyoruz. Bu anlaşmalar kulübümüz ve şehrimize hayırlı olsun, umarım başarılı bir sezon geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.