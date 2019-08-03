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Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler antrenmana çıktı

- Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanına yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin de katıldı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08
Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler antrenmana çıktı


DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi.

Futbolcular, antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Top kapma organizasyonu sonrasında koordinasyon çalışmaları yapan Gaziantep ekibi, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08
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  3. Futbol
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  7. SÜPER LİG

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