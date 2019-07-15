Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün başlayan ikinci etap çalışmaları kapsamında teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı. Yoğun sis ve yağış altında yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma sonunda takım, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı nedeniyle dev Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Gaziantep temsilcisi, 2. etap çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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