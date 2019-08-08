Gazişehir Gaziantep'te transfer
- Gaziantep ekibi, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı08 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekiplerinden Frosinone'da forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Chibsah, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Raman Chibsah'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ