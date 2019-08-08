Gazişehir Gaziantep'te transfer - Gaziantep ekibi, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekiplerinden Frosinone'da forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Chibsah, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Raman Chibsah'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.