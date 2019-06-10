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Gazişehir Gaziantep’te sportif direktör Ayhan Akman oldu

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’te sportif direktörlük görevine Ayhan Akman getirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:34
Gazişehir Gaziantep’te sportif direktör Ayhan Akman oldu

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’te sportif direktörlük görevine Ayhan Akman getirildi.


Önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep sportif direktörlük için Ayhan Akman ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yapan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörünü de kısa sürede açıklaması bekleniyor. Sportif direktörlüğe getirilen Ayhan Akman’ın da görevine başladığı ve hem transfer hem de hoca konusunda çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:34
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