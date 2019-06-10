Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör - Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu:- "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık"



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi. Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.



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