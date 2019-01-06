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Gazişehir Gaziantep yeni transferlerine kavuştu

- Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, hazırlık çalışmalarına katıldı

06 Ocak 2019 Pazar 10:47
Gazişehir Gaziantep yeni transferlerine kavuştu


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Uğur Arslan Kuru ve İzlandalı Elmar Bjarnason, takımla antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devre arası kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin anlaşmaya vardığı Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, takımın kaldığı otele geldi.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan futbolcular, daha sonra takımla idmana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, oyunculara başarılar dileyerek, şampiyonluk yolunda yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan Uğur Arslan Kuru ise sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayabilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Gazişehir Gaziantep'in 87 numaralı formasını terletecek Bjarnason da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek, "Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Böyle bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:47
  1. Elmar Bjarnason
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. transfer
  6. Uğur Arslan Kuru

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