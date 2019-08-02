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Gazişehir Gaziantep sil baştan

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, kadrosunda köklü değişikliler yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
Gazişehir Gaziantep sil baştan

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, kadrosunda köklü değişikliler yaptı. Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’in play-off şampiyonu olan kadrosundan 18 futbolcu ile yollarını ayırırken, şu ana kadar ise sadece 8 yeni ismi renklerine bağladı.


Gazişehir Gaziantep’te kadroda yaşanan köklü revizyon dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselerek tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde eden kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük görevine Rumen Marius Sumudica’nın getirilmesinin ardından pek çok önemli isimle yollarını ayırdı. Süper Lig’de tutunabilecek güçlü bir takım kurmak isteyen Gaziantep ekibi, bu süreçte 18 futbolcuya veda ederken, bünyesine 8 yeni ismi kattı.



Önemli isimlerle yollar ayrıldı


Gazişehir, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Moussa Sow, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Yusuf Türk, Mahmut Bilir, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı. Gazişehir Gaziantep, Topuk Yaylası’nda yapılan ilk kampın ardından ise Kerim Avcı, Igor , Rydell Poepon, Mücahit Albayrak ve Prince Segbefia ile de yola devam etmeme kararı aldı.



8 yeni transfer yapıldı


Gaziantep temsilcisi, bu süreçte Kana Bıyık, Junior Morais, Pawel Olkowski, Muğdat Çelik, Papy Djilobodji, Ulaş Zengin, Alin Tosca ve Güray Vural ile kadrosunu güçlendirdi. Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Jefferson ve Kenan Özer’i tutma kararı almıştı.



Süper Lig’e iki hafta kaldı, kadrosu sıkıntısı baş gösterdi


Pek çok oyuncu ile yollarını ayıran ve Süper Lig’in başlamasına iki haftalık bir süre kala kadro kurmada ciddi sıkıntılar yaşayan Gaziantep ekibi, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güçlü bir takım kurup ligde kalıcı olmak isteyen Gazişehir Gaziantep’in pek çok futbolcu ile temaslarını sürdürdüğü ve bazı transferleri önümüzdeki günlerde açıklamak istediği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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