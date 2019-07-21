Gazişehir Gaziantep FK Başkanı Konukoğlu’ndan transfer açıklaması

Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ses getirecek oyuncularla görüştüklerini belirtti.

Transfer konusundaki eksikliklerin bu hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Konukoğlu, lige geldiğinde ses getirecek, kaliteli bazı oyuncularla görüştüklerini belirtti.

Konukoğlu, kulübün resmi YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Süper Lig’de başarılı olabilmek için kaliteli bir kadro kurmak istiyoruz. Yeni bir teknik heyetle çalışmaya başladık. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Transfer konusunda bazı eksikliklerimiz var. Yavaş yavaş onlar da gideriliyor. Bu hafta içerisinde tüm ekibi tamamlamayı hedefliyoruz. Ben şuna inanıyorum, Süper Lig zorlu bir lig. Ama bizim en ideal hedefimiz, sezon içerisinde hep ilk 10 içerisinde kalıp, buraya kalıcı olarak geldiğimizi tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Görüştüğümüz oyuncular var

Konukoğlu, "Görüştüğümüz bazı oyuncular var. Kesinleştirmeden hiç bir oyuncunun adını anmadık. Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark oluşturacak bazı oyuncularla görüşüyoruz. Onlarla bu süreci tamamlayıp aramıza katacağız" ifadelerini kullandı.