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Gazişehir Gaziantep deplasmanda coştu! 4-1

1. Lig’in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 21:27
Gazişehir Gaziantep deplasmanda coştu! 4-1

Afjet Afyonspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 4

Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bilal Gölen xx, Anıl Usta xx
Afjet Afyonspor: Rybka xx, Türker xx, Arapi xx, Bayram xx, Yasin Mehmet Sedef xx, Ramazan x (Abdulkadir dk. 43 x) Nazmi xx, Taşkın xx (Aykut dk. 90 ?), Ersel xx, Mendy x (Sinan dk. 74 x)
Yedekler: Aykut, Sinan, Abdulkadir
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül

Gazişehir Gaziantep: Günay xxx, Ahmet xx, Yalçın xx, Jefferson xx (Kubilay dk. 62 x), Poepon xx (Chabbi dk. 65 x), Segbefıa xx, Ogulcan xx, Gökhan xx (Okan dk. 81 ?), Mehmet Erdem xx, Rıdvan xx, Yunathan Rodriguez xxx
Yedekler: Kubilay, Chabbı, Okan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Abdukkadir (dk. 49) (Afjet Afyonspor), Yunathan Rodrıguez (dk. 21), Gökhan (dk. 40), Chabbı (dk. 83), Ogulcan (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor), Mehmet Erdem, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:27
  1. Gaziantep
  2. Afyon
  3. BİRİNCİ LİG Haberleri
  4. BİRİNCİ LİG

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