0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor

- Süper Lig'de yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Gaziantep ekibinde forvet Muğdat Çelik forma giyemeyecek

13 Eylül 2019 Cuma 09:46
Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor


GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı.

Ligde ilk sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi, Beşiktaş ile de bu kulvarda ilk kez karşılaşmış olacak.


- Muğdat Çelik yok


Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.


- Yeni başkanla ilk maç


Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:46
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangınlara dikkat çekmek için yanmış çam ağacını kente taşıdı
    1. Yangınlara dikkat çekmek için yanmış..
    2. Millete akıl veren hergeleyi şoförü..
    3. Kardeş ilçe Bafra Antalya’da
    4. Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman..
    5. İstanbul’da yağış başladı
    6. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    7. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    8. Merdiven Art Space, iki farklı..
    9. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    10. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    11. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    12. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    13. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    14. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    15. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    16. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    17. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    18. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    19. Dorian kasırgasının vurduğu..
    20. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    21. Ödemeler dengesi (1)
    22. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    23. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    24. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    25. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    26. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    27. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    28. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    29. PKK bombacıları yakalandı!
    30. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...