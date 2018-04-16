GAZİRAY çalışmaları aralıksız devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımını rahatlatmaya yönelik hazırladığı Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu Başpınar-Gaziantep-Mustafa Yavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY) Projesi’ne dönük çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Yaklaşık 45 gün önce Grand Kavşağı’nda başlatılan çalışmalarda sona gelindi, bölgenin alt ve üst yapısı yeniden şekillendi.

Gazi şehri, baştanbaşa demir ağlarla örecek GAZİRAY Projesi’yle kara tren hızlı trene dönüşecek. Büyükşehir Belediyesi, GAZİRAY ve hızlı tren hatlarını döşeyerek, Gazianteplilere ulaşımdaki reformun ayak seslerini hissettirecek.

200 milyon TL maliyetli GAZİRAY Projesi kapsamında, güzergah üzerindeki taşınmazlarla üzerindeki yapı ve ağaçları kamulaştıran Büyükşehir, şehrin vizyonuna vizyon katacak proje için, çalışmaları hızlandırdı. GAZİRAY’a gözü gibi bakan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in gayretleri ve girişimleriyle kısa sürede dev projenin hayata geçirilmesi için kolları sıvayan şehir, projeyi belli bir noktaya getirdi.

Gazianteplilere ulaşımda alternatifler sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir, GAZİRAY projesinde D-400 yolu üzeri ve Grand Kavşağı’nda yapılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin görüntüsünü değiştirdi. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Grand Kavşağı arasında kalan Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Şehri, 2023 hedefine yakınlaştıracak önemli çalışmalardan olan GAZİRAY’ın, 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.