Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.O'nun kullandığı ve freninin tutmadığı iddia edilen kamyonet, Yeni Mahalle 547. Sokak'taki rampadan inerken önce caddede seyir halindeki gelin arabasına, ardından 34 CUF 879 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.