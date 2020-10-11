  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Aktüel

Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:41:29 -
Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.O'nun kullandığı ve freninin tutmadığı iddia edilen kamyonet, Yeni Mahalle 547. Sokak'taki rampadan inerken önce caddede seyir halindeki gelin arabasına, ardından 34 CUF 879 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay