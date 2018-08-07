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Gaziosmanpaşa'da soyguncu dehşeti! Yaralılar var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da markete giren silahlı soyguncular, market sahibini ve bir kişiyi yaraladı.

07 Ağustos 2018 Salı 15:43
Gaziosmanpaşa'da soyguncu dehşeti! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir markete girerek para ve sigara çalan maskeli ve silahlı şüpheliler, kendilerini yakalamak isteyen iş yeri sahibi ile bir kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 577 Sokak üzerindeki bir markete gelen maskeli dört kişi, iş yeri sahibini silahla tehdit ettikten sonra bir miktar para ve sigara çaldı.

Soygundan sonra kaçmaya çalışan şüpheliler, kendilerini yakalamak isteyen market sahibi Eyüp Tuna'ya (45) ateş açtı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tuna ile bu sırada olay yerinde bulunan Ali Yavuz (55), açılan ateşte yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada marketteki soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:43
  1. Gaziosmanpaşa
  2. Karayolları Mahallesi 577 Sokak
  3. silahlı soygun

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