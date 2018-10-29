Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Emek Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu şahıslar tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ve bacağından vurulan bir kişi, aracına binip kaçmak isterken kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan şahıs hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.