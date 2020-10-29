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Yerel Gaziosmanpaşa'da servis devrildi! Yaralılar var
Yerel

Gaziosmanpaşa'da servis devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 08:42:00 -
Gaziosmanpaşa'da servis devrildi! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi’nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan 34 LDZ 118 plakalı servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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