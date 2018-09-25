Gaziosmanpaşa’da lüks otomobilli trafik magandası yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan’da bir maganda, 350 bin lira değerindeki lüks otomobiliyle, “drift” diye adlandırılan yanlama hareketi yaparak trafikte adeta terör estirmişti. Görüntülerin bir de sosyal medyadan paylaşan maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden yola çıkarak aracın plakasını belirledi. Plakadan magandaya ulaşan ekipler, Caner A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Şubeye götürülen magandanın ehliyet el konularak, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” suçundan 108 lira para cezası kesildi.

“PİŞMANIM, İYİ ŞEYLER DEĞİL BUNLAR”

İşlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Maganda şube çıkışında gazetecilerin sorusuna gülerek, “Pişmanım, iyi şeyler değil bunlar” dedi.