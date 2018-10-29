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Gaziosmanpaşa’da kavgayı ayırmak isteyen polis bıçaklandı!

Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru bacağından bıçaklandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
Gaziosmanpaşa’da kavgayı ayırmak isteyen polis bıçaklandı!

Olay, İstanbulGaziosmanpaşaHürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pastaneci ile bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, olayı duyan tarafların yakınları da kavgaya müdahil oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bu sırada polis memuru Y.T. bacağından bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Cadde üzerinde güvenlik önlemi alınırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran polis, olaya karıştığı düşünülen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 

Caddedeki esnaflardan Musa Hal, “Birisi pastaneciye saldırdı. Pastaneciden sonra iki tane polis geldi. Polisler alırken lokantacının orada başka birine daha vurmuş. Polisler aldı. İki tarafın abisi ve kardeşi geldi. İki taraf birbirine girince polis ayırırken polis bacağından yaralandı. Olayda bıçak ve sopa var. Birbirlerine vururken polisin bacağına denk geldi” dedi. 

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit edildi.  Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırılarak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
  1. İstanbul
  2. bıçaklama

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