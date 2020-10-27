Gaziosmanpaşa'da Fuzuli Kültür Sanat Sezonu başladı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da "2020-2021 Fuzuli Kültür Sanat Sezonu"nun açılışı yapıldı.

Açılış programı "İstanbul'dan Karabağ'a Gönül Köprüsü" temasıyla Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programda yaptığı konuşmada, köklü bir medeniyetten gelmenin sorumluluğunun gereğini yerine getirmek için kültür ve sanatın çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gecikmeli de olsa kültür sanat faaliyetlerine başlandığını dile getiren Usta, "Bu anlamda kültür ve sanatla ilgili sürecin başladığını sizlerle paylaşmak ve sizlerin desteğini almak düşüncesiyle bu buluşmayı gerçekleştirdik." dedi.

- "Şehirlere ruh veren kültür ve sanatla ilgili çalışmalardır"

Azerbaycan ile dostluğun pekişmesi ve bir millet iki devlet olarak kardeş ülkeyle yürümenin sorumluluğunu yerine getirmek için bu yılki kültür sanat sezonuna Azerbaycanlı divan şairi Fuzuli'nin adını verdiklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Fuzuli'nin Azerbaycan'la ilgili ifadeleri malum. Hem onu yad etmek hem de bugün kendi topraklarını, değerlerini, ülkesini, milletini ve sınırlarını korumak için Azerbaycan'ın verdiği mücadelenin savunucusu ve destekçisi olmanın sorumluluğunu taşıdığımız düşüncesiyle Fuzuliyi burada anmak bizim görevimizdir diye düşündük. Azerbaycan'ın yıllardır topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı kendi yurdunu korumanın onurlu mücadelesini vermiş olmasının da yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

Gaziosmanpaşa Belediyesinin kültür sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Usta, "Tabii ki şehirlerimizi kültür ve sanat eserleriyle geleceğe taşımak zorundayız. Eserleri, imkanları, mekanları aslında ecdadımızın bize bırakmış olduğu köklü medeniyetin sorumluluğuyla yeniden kültür ve sanatla buluşma imkanı sunarak sizlerle birlikte bu şehrin geleceğini oluşturmayı amaçlıyoruz. İlimden irfandan, kültür ve sanattan yoksun kalmış olan bir şehir ruhsuz bir şehir gibidir. Şehirlere ruh veren insanlar kadar insanların ortaya koymuş olduğu kültür ve sanatla ilgili çalışmalardır. Sanat yoluyla gelişmek, sanatla gençlerimizi geleceğe taşımak, ülkemizin değerlerini sahiplenip korumak hepimizin asli borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kültür ve sanatı olmayan bir dünya huzur ortamı olamaz"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında toplumların her ne kadar maddi bir medeniyet içinde var olsa da, arka planda o topluma yön veren bir kültür ve sanat dünyasının da bulunduğunu söyledi.

Kültür ve sanatın toplumun dördüncü boyutu olarak görüldüğünü aktaran Çelik, "Kültür ve sanatı olmayan bir dünya asla huzur ortamı olamaz. Bütün klasik dünya medeniyetleri kültür ve sanatı fark etmişler ve belli bir zaman sonrasında o şehrin egemenliğinde bu alana yönelmişler ve onunla huzur bulmuşlar." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'da yaşananların, Ermenilerin işgal ettiği bölgeyi terkiyle sona ermesi temennisini dile getiren Çelik, "Medeniyetimize dayalı, kültür ve sanat mirasımızın ortaya çıktığı, Fuzuli'nin de katkısıyla çok daha bereketli bir yarında birlikte olacağız." diye konuştu.

- "Kültür ve sanat geçmişi bize, bizi geleceğe taşır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, sembol şahsiyetlerin isimlerinin kültür sanat sezonlarına verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sezonun ana temasının Fuzuli olarak belirlenmesinin Azerbaycan'ın mücadelesine destek vermek adına önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Kültür ve sanat geçmişimizi bize, bizi de geleceğe taşır. İnsan ruh ve bedenden oluşuyor bedenimizi onarırken ruhumuzu da güncelleyip onarmamız gerekiyor. Bu da ancak kültür, sanat, edebiyat ve fikir faaliyetleriyle olur. Bunun için belediyelerin içinde bulunduğumuz çağın yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı yapacakları en büyük etkinlik kültür sanat faaliyetleridir."

Katılımcıların Mevlit Kandili'ni tebrik eden Turan, "Gençlerimiz için göstereceğimiz rol model olan Peygamber Efendimiz başta olmak üzere onun yolundan ve izinden gidenler Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli gibi tarihimizdeki sembol şahsiyetlerdir." ifadesini kullandı.

- Türkiye ve Azerbaycan bayrakları eşlik etti

Azerbaycan ile dayanışma içinde olmak amacıyla "İstanbul'dan Karabağ'a Gönül Köprüsü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik konser ve dinletilerle devam etti.

Konukların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla eşlik ettiği programda "Yeni Normal Karma Resim Sergisi" de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Gençlik Korosu ve Sanat Akademisi Öğretmen Orkestrası'nın konser verdiği etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Brilyant Kiymetli piyano dinletisi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sami Dural ise solo dinletisiyle müzik ziyafeti sundu.