THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Gaziosmanpaşa'da dev operasyon: 40 kişi gözaltında

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 40 şüpheli yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 07:56
Gaziosmanpaşa'da dev operasyon: 40 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 50 kişiye yönelik önceden belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:56
  1. İstanbul
  2. gaziosman paşa
  3. gaziosman paşa operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a yakın isim geliyor
    1. Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a..
    2. Meteoroloji'den çok önemli uyarı geldi!
    3. İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim..
    5. On binlerce kişiye müjde! Ücretler..
    6. AYM'den 2 parti hakkında karar!
    7. Donald Trump'ın hamlesi Avrupa'yı..
    8. Tanju ile yollar ayrıldı
    9. Mesut tarihe geçti İngilizler ayakta..
    10. Adana'da polis böyle enseledi!..
    11. X-Ray'e koymadan geçti! Cesedi o mu..
    12. Sıra terör örgütlü işadamlarında
    13. Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte..
    14. Selman'ı uyutmuşlar
    15. Dolar düştü yüzde 70 zam düşmedi
    16. Bagajı X-Ray'e koymadan geçti! Cemal..
    17. Uçağı durduran kız hapse atılabilir
    18. Balıkesir'de FETÖ operasyonunda..
    19. Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2..
    20. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?