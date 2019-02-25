Gaziosmanpaşa’da çöplüğü andıran çatı alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da bir evin kuş beslenen ve çöplüğü andıran çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki eşyalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Kazadeniz Mahallesi’nde 5 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı evin kuş beslenen ve birçok eşyanın bulunduğu çatısında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöplüğü andıran çatıda eşyaların yandığını görenler olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdaki eşyaların alev alev yandığı ve yanan eşyaların içinde motosikletin bile olduğu görülüyor.