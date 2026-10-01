Gaziosmanpaşa'da çay ocağına silahlı saldırıda Fevzi Kayat öldü, 1 şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl Mahallesi'nde çay içmek için mahalledeki çay ocağına giden 34 yaşındaki Fevzi Kayat, 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında kasklı iki şüphelinin açtığı ateşle ağır yaralandı. İki çocuk babası Kayat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Kayat, çay ocağının önünde beklediği sırada iş yerinin önüne yaya olarak gelen, başlarında motosiklet kaskı bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ karın alt kısmından vurulan Kayat yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sokakta inceleme yapan polis ekipleri 4 kovana el koydu.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kasklı iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Tabancalar Esentepe'de çalılıkta bulundu

Aynı gün Eyüpsultan'ın Esentepe Mahallesi'nde, motosikletli, koyu renk kıyafetli ve siyah kasklı iki kişinin çalılık alana bir şeyler sakladığı ihbarı yapıldı. Bölgede yapılan aramada iki tabanca bulundu; silahlardan birinin şarjöründe 8, namlusunda 1, diğerinin şarjöründe 4, namlusunda 1 olmak üzere toplam 14 mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere olay yeri inceleme ekipleri el koydu.

İhbar ve tanıkların anlatımları doğrultusunda yürütülen araştırmada, tabancaları çalılıklara saklayan kişilerin çay ocağına ateş açan şüpheliler olduğu tespit edildi.

Motosiklet Pazariçi'nde plakasız bulundu

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yürüttüğü kamera incelemelerinde, saldırıda kullanılan motosiklet de belirlendi. Araç, Pazariçi Mahallesi'nde plakasız halde park edilmiş olarak bulundu. Muhafaza altına alınan motosiklette Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı; şasi numarasından yapılan sorgulamada motosikletin 34 KLZ 517 plakalı olduğu ve Eyüp S.'ye (19) ait olduğu ortaya çıktı.

Eyüp S., Merkez Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerinin kontrolü sırasında arandığının belirlenmesi üzerine yakalandı. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Eyüp S.'nin, aralarında 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarının da yer aldığı 5 emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı iki şüphelinin silahlarını çıkararak kıraathaneye ateş açtığı, ardından olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor. Kaldırımda yürüyen bir kadının yaşananları izlediği anlar da kayıtlarda yer alıyor.