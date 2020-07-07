Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması
Hava destekli asayiş uygulamasında, şüpheli kişilerin GBT kontrolü yapılırken bazı araçlar durdurularak aranıyor
İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinasyonunda Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş, terör olayları ile trafik kazalarını önlemek amacıyla akşam saatlerinde denetim düzenledi.
Uygulamaya Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.
Denetimler kapsamında İnönü Caddesi'nde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaparken, şüpheli kişilere yönelik de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriyor.