Gaziosmanpaşa’da arbede! CHP oyları saydırmıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Adem Yıldırım seçim kurulundan yaptığı açıklamada; ''Gaziosmanpaşa’da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar. Oysa yapılan iş sadece mahkeme kararının uygulanma işidir. CHP liler neden mahkeme kararını uygulatmak istemiyor anlamakta zorluk çekiyoruz.'' sözleriyle yaşanan durumu kamuoyu ile paylaştı.